Seconda Categoria girone I, vola la Picentina: goleada con il Real Santa Cecilia

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La settima giornata del campionato di Seconda Categoria girone I regala emozioni, ben venticinque reti complessive e importanti scossoni nelle zone alte della graduatoria. Analizzando i Seconda Categoria girone I risultati del fine settimana appena trascorso, emerge su tutti la prova di forza della capolista Picentina, che non lascia scampo al Real Santa Cecilia e allunga il passo sulle dirette inseguitrici.

Le squadre della Piana del Sele e del territorio

Il turno si apre nel pomeriggio di sabato con la netta affermazione dell’Eburum. La formazione ebolitana supera con un rotondo 3-0 lo Zenit Pontecagnano tra le mura amiche, riscattando subito il terreno perso e frenando la corsa degli ospiti. Colpo esterno di grande peso per il Real Santa Cecilia che invece inciampa sul campo della prima della classe: la Picentina si impone con un perentorio 4-0, confermando la propria imbattibilità stagionale.

Sorride l’Atletico Battipaglia, protagonista dell’impresa di giornata contro la seconda forza del torneo. I battipagliesi piegano per 2-0 il Santa Tecla Calcio 2019 nell’anticipo serale del sabato, conquistando tre punti preziosi per rilanciarsi a centro classifica. Nel programma domenicale spicca la sfida ricca di gol tra Club Pontecagnano e Atletico Faiano. Al termine di un match vibrante, gli ospiti la spuntano per 4-5, centrando la prima vittoria del loro campionato e condannando i padroni di casa all’ultimo posto in solitaria.

I risultati della 7ª giornata

Il quadro del settimo turno si completa con altri due incontri caratterizzati dal fattore campo. Sabato la Giffonese fa valere la legge del proprio terreno di gioco regolando per 3-1 il Real Taverna, un successo che permette ai nerazzurri di agganciare la zona playoff. Domenica pomeriggio il Pellezzano supera di misura l’Olevanese per 2-1, muovendo la propria graduatoria e superando proprio l’Atletico Battipaglia. In questo turno ha osservato il previsto riposo la Virtus Faiano.

Cosa cambia in classifica

Grazie al poker rifilato al Real Santa Cecilia e al contemporaneo passo falso del Santa Tecla Calcio 2019, la Picentina sale a quota 17 punti e porta a quattro lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici. Alle spalle della capolista si forma una coppia composta dal Santa Tecla Calcio 2019 e dal Real Taverna, entrambe ferme a 13 punti dopo le rispettive sconfitte esterne. Resta quarto lo Zenit Pontecagnano a 12 punti, seguito a ruota da Virtus Faiano e Giffonese appaiate a quota 11, con una gara in meno rispetto alle prime quattro.

A centro gruppo l’Eburum sale a 10 punti, scavalcando l’Olevanese fermo a 9. Seguono il Pellezzano a quota 8, che sconta un punto di penalizzazione, e l’Atletico Battipaglia a 7. In coda si accorcia la classifica: l’Atletico Faiano abbandona l’ultimo posto salendo a 3 punti e agganciando proprio il Real Santa Cecilia e il Club Pontecagnano.