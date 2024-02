Prima Categoria, l’Atletico Agropoli frena la capolista Campagna

Nella diciannovesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli Cilento impone alla capolista Campagna Calcio lo 0-0, i ragazzi di mister Voza disputano un’ottima partita avendo buona occasione per poterla vincere, d’altro canto anche il Campagna avrebbe potuto portare a casa i tre punti, pareggio giusto tra due compagini che si sono affrontate a viso aperto.

La Polisportiva Marina pareggia per 2-2 sul campo dell’Olevanese e smuove leggermente la propria classifica, l’Atletico Battipaglia travolge l’Atletico Pisciotta per 6-2 e si allontana dalla zona calda della classifica, successo esterno per il Faraone sul campo del Macchia, termina 1-2 l’incontro. Infine l’Atletico Bellizzi a valanga sul Pro Sala, il match termina con il risultato di 5-1.

Risultati:

Atletico Bellizzi – Pro Sala 5-1

Calcio Campagna – Atletico Agropoli Cilento 0-0

Giffonese – Real Bellizzi 1-1

Olevanese – Polisportiva Marina 2-2

Atletico Battipaglia – Atletico Pisciotta 6-1

Macchia – Faraone 1-2

Classifica

Campagna 43

Atletico Bellizzi 39

Poseidon 36

Agropoli 36

Real bellizzi 34

Giffonese 25

Atletico Battipaglia 24

Atletico Pisciotta 24

Faraone 22

Polisportiva Marina 20

Macchia 8

Olevanese 5

Pro Sala 5