Prima Categoria: Campagna inarrestabile

Nella sedicesima giornata di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli supera di misura l’Atletico Battipaglia, in una partita molto equilibrata ed avvincente, i ragazzi di mister Voza hanno la meglio grazie ai goal di Della Torre e Malandrino.

Con questa vittoria continua l’inseguimento ai vertici della classifica da parte della squadra agropolese.

L’Atletico Pisciotta travolge il Faraone con un netto 4-0 e prova a guadagnare punti sulla vetta della classifica.

La Poseidon schianta la Giffonese per 4-0 e consolida la propria posizione in zona play-off.

Infine sorprendente vittoria della Polisportiva Marina sull’Atletico Bellizzi per 2-0.

Mentre c’è da annotare il ritiro dal Campionato da parte del Sassano Calcio.

Risultati

Atletico Agropoli – Atletico Battipaglia 2-1

Polisportiva Marina – Atletico Bellizzi 2-0

Poseidon – Giffonese 4-0

Atletico Pisciotta – Faraone 4-0

Real Bellizzi – Macchia 2-1

Pro Sala – Campagna Calcio 0-7

Sassano – Olevanese 0-3 a tavolino

Classifica

Campagna 44

Atletico Bellizzi 35

Atletico Agropoli 32

Real Bellizzi 30

Poseidon 29

Atlético Pisciotta 22

Atletico Battipaglia 21

Giffonese 21

Sassano 18

Faraone 18

Polisportiva Marina 18

Olevanese 10

Macchia 8

Pro Sala 5