Preview Serie D: Scontri diretti per Gelbison e Santa Maria

Santa Maria e Gelbison sono attese in campo per la giornata sette del girone H. Per entrambe si tratta di scontri diretti, anche se gli obiettivi sono decisamente diversi. La Gelbison deve restare nel trenino di testa che corre verso i playoff. Al contrario, i Giallorossi vogliono evitare un rovinoso tonfo in classifica, che potrebbe portare la società a valutare cambiamenti riguardo la guida tecnica.

Qui Gelbison

La Gelbison sarà di scena domenica alle ore 16 allo stadio Puttilli di Barletta. Ad attenderla una delle compagini favorite per la vittoria finale, la quale può annoverare tra le proprie fila due calciatori con un passato nella massima competizione nazionale, come Schelotto e l’ex stella dell’under 21 Guido Marilungo.

I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive, ottenute dopo la sconfitta contrò il Nardò. Ci sarà da tenere d’occhio bomber Marilungo che vorrà riscattarsi dopo un avvio di stagione sottotono, la sua capacità di svariare sul fronte offensivo può mettere in crisi le torri rossoblù.

Mister Monticciolo dovrebbe avere tutti a disposizione, sebbene permangano dei dubbi riguardo il recupero di capitan Croce. In caso di forfait giocherà Bubas accanto a Barone. Per il resto la formazione sarà quella tipo, schierata con il solito 4-4-2.

Al Carrano per il riscatto

Il Santa Maria beneficerà delle mura amiche. Alle ore 15 al Carrano si svolgerà la sfida tra i fanalini di coda del girone contro la Palmese. Infatti, entrambe le compagini sono appaiate a quota 3 punti. I Rossoneri vengono da due sconfitte, che sono state fatali a mister Sarnataro. Al suo posto è subentrato Mario Pietropinto, che ha già allenato la squadra in passato e conosce bene l’ambiente.

Mister Ferullo è in bilico, solo una vittoria può rinsaldare la sua posizione. Si prevedono cambi di uomini nel pacchetto avanzato, uno dei principali deficit di questo inizio difficile. Scalpita Gaeta che ha fatto vedere la scorsa giornata di avere i numeri giusti per prendersi il posto da titolare.