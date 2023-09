Presentato Archivio Atena: studenti e professionisti a caccia di foto, documenti, racconti e oggetti da conservare

Ad Atena Lucana il progetto del Comune dal titolo “Archivio Atena”, (sotto la guida dei maestri fotografi e grafici di fama nazionale Mauro Bubbico, Luca Capuano, Alessandro Imbriaco) ha visto lo scorso 8 e 9 settembre presentare il materiale raccolto da 28 giovani in due mesi. Fotografie, oggetti, racconti, documenti, che andranno a costituire l’archivio di comunità, un magazzino digitale dove conservare il patrimonio culturale locale materiale e immateriale del popolo di Atena.

L’importanza dell’archivio di comunità

Attraverso l’archivio di comunità si intende salvaguardare il patrimonio culturale in via di dispersione, generare altre esperienze progettuali, aiutare a sistematizzare la conoscenza. Archivio Atena ha tre linee di azione principali attorno alle quali si sviluppano i progetti specifici: la formazione, il censimento del patrimonio culturale e naturale, le residenze artistiche e di studio.

Il progetto ha tra i suoi obiettivi anche quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. Nel corso della due-giorni sono stati presentati la rivista Spasa che per l’occasione è diventata una mostra e 9 libri di fotografie, anch’essi trasformati in mostra e visitabili fino al 30 settembre.

Il successo dell’iniziativa

Tante le persone intervenute e la curiosità di un intero paese per oggetti e fotografie che ritraggono la loro vita, quella passata, quella presente e gli oggetti e gli spazi in cui vivono. I 28 corsisti hanno lavorato per due mesi per conservare, catturare e archiviare il patrimonio umano e storico di un paese interno e periferico come Atena Lucana. Strade, vicoli, case, spazi pubblici, oggetti familiari, corredi e fotografie di famiglia, documenti dell’archivio storico di Atena Lucana, fotografati e digitalizzati da fotografi, grafici, informatici, giornalisti, archivisti da luglio a settembre.

Oltre 1200 documenti raccolti e 3500 oggetti digitali creati faranno parte dell’Archivio di comunità di Atena Lucana.