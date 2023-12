“Premio Nazionale Antonio Pianese”: a Caselle in Pittari la cerimonia di premiazione

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, è lieta di sostenere l’iniziativa ed ospitare il giorno Venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 17.00, presso la Sala Polivalente, la cerimonia ufficiale della sesta edizione del Premio Nazionale, Antonio Pianese e tutti gli illustri ospiti che sono stati designati a ricevere il “prestigioso riconoscimento della solidarietà”. Il Premio viene assegnato ogni anno a personalità, organizzazioni e istituzioni, che si sono contraddistinte per iniziative e attività di solidarietà e grande generosità, per il forte impegno Sociale e Civico.

Gli assegnatari 2023 sono: Vincenzo Agostino, Marilena Natale, Pegah Moshir Pour, Ciro Corona, Associazione Tommy 125, Antonio Candreva, Teresa Di Candia e Francesco Di Bella, Donatella Tardio, Maria Rosaria Lo Schiavo e Compagnia Teatrale Instabile di Roma.

Il programma della giornata

Nel corso del pomeriggio, nella Sala Polivalente, si partirà alle ore 17:00 con i saluti delle autorità e rappresentanze, alle 17:15 la proiezione video Antonio Pianese e alle 17:30 la presentazione degli assegnatari. L’inizio dei conferimenti è previsto per le 17:40.

Alle 19:00, la Festa che celebra il 20° anniversario della fondazione della Vacanza del Sorriso, con gli interventi della famiglia Pianese e ospiti d’onore. Il tutto, sarà allietato da animazione musicale, cena e buffet.

L’evento è patrocinato e sostenuto dall’Ente Comunale di Caselle in Pittari. Per info è possibile contattare l’Associazione Cilento Verde Blu odv ai seguenti indirizzi: info@cilentoverdeblu.org oppure 0974964599 – 3396684818

Il convegno

Nell’ambito dell’iniziativa, la mattina del 29 Dicembre alle ore 10.30, presso la sala consiliare comunale in Via Pozzo, si svolgerà un interessante convegno “(R)esistenza antimafia, attivismo civico” sulla legalità e sicurezza, a cui parteciperanno alcuni degli autorevoli ospiti assegnatari del premio Pianese, tra cui Marilena Natale e Vincenzo Agostino.