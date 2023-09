Prefettura di Salerno, cambio al vertice. Arriva Francesco Esposito

Cambio al vertice della Prefettura di Salerno. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 19 settembre, sotto la presidenza di Giorgia Meloni, ha disposto – tra i vari provvedimenti e nomine ratificate – che il Prefetto Francesco Russo sarà trasferito presso la Prefettura di Bari. Quindi il Ministero dell’Interno ha disposto un giro di vite tra i vari uffici territoriali del Govero che coinvolge anche la Provincia di Salerno. Al posto l’attuale Prefetto da Lucca, arriverà Francesco Esposito.

Il cambio al vertice della Prefettura

Per Russo, dunque, si conclude l’esperienza vissuta in Prefettura a Salerno e la sua carriera, con ogni probabilità, vedrà il suo ultimo incarico nel Comune di Bari. Un incarico di prestigio in una località importante del Sud Italia.

Chi è il nuovo Prefetto

Il nuovo prefetto nominato su indicazione del ministro Piantedosi, ha origini proprio salernitane. È nato a Salerno 58 anni fa. Sposato e con due figli, laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nel 1994 alla Prefettura di Pisa. Nel gennaio 2008 è stato promosso Viceprefetto.

E’ stato anche alla Prefettura di Napoli come Capo di Gabinetto e viceprefetto vicario. Nominato Prefetto nell’aprile 2016, ha ricoperto l’incarico per la Provincia di Belluno e poi a Lucca.