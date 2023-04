Posticipo Napoli – Salernitana, sindaco Salerno: “rinviare anche gara con la Fiorentina

«Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana – Fiorentina già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio». A dirlo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo il rinvio a domenica della partita tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona. La notizia è ormai scontata anche se l’ufficialità del rinvio di 24 ore del derby campano ci sarà soltanto oggi.

La festa scudetto

Il Napoli in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta o pareggio della Lazio a Milano contro l’Inter festeggerà in anticipo la vittoria del campionato. Per questo, per ordine pubblico, si è pensato di spostare il match con la Salernitana da sabato a domenica alle 15, ovvero dopo la partita dei laziali in programma alle 12.30.

La posizione della Salernitana

Tuttavia lo spostamento non è ininfluente per i granata. La compagina di patron Iervolino, infatti, mercoledì dovrà tornare in campo per affrontare la Fiorentina e quindi avrebbe meno tempo per riposare.

«La decisione è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata che, allo stato dei fatti, si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione», spiega il sindaco di Salerno che chiede quindi la medesima attenzione per la squadra di Paulo Sousa.