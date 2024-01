Polla, verso l’archivio di comunità: venerdì 02 febbraio sarà presentato il progetto

Il Patrimonio Culturale locale – per_formare_un_archivio_di_comunità e ricostruire una memoria collettiva. Venerdì 02 Febbraio alle ore 12 presso la sala consiliare Santa Chiara del Comune di Polla saranno presentate le iniziative messe in campo per dare avvio a un percorso di Archivio di Comunità del paese di Polla.

Il progetto

Promosso dal Comune e dal Museo Civico “Insteia Polla”, il progetto riguarda principalmente la costruzione e realizzazione di un archivio della memoria collettiva della comunità locale pollese, attraverso l’acquisizione, la conservazione e la trasmissione alle future generazioni delle fondanti tradizioni, usi e costumi. oltre ai valori identitari locali dalla comunità.

l progetto intende raccogliere e costituire in un archivio digitale, (work in progress) sempre aperto integrabile, consultabile ed aggiornabile che racconti in maniere scientifica (ma divulgativa) ogni contenuto digitalizzato. L’archivio potrà prevedere sezioni contemporanee valevoli ed atte a raccogliere in forma documentale cosa accade ovvero l’odierno nostro tempo, quanto e come oggi la nostra comunità vive, cosa si rileva importante. l’acquisizione e digitalizzazione del patrimonio scelto in questa prima fase consentirà la generazione di una serie di contenuti che rappresenteranno la nuova collezione digitale iniziale del Museo Civico.

La prima attività di raccolta

La prima attività di raccolta si avvale dell’esperienza dell’Archivio di Stato di Salerno e dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli. All’incontro saranno presenti Giovanni Corleto – Presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura, Fortunata Manzi – Direttrice dell’Archivio di Stato di Salerno, Giuseppe Gaeta – Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Maurizio D’Amico, Diretto del Museo Civico Insteia Polla, Antonio Tortorella, Resp.le scientifico Collezione Antiche vestiture, Mario Laporta – Resp.le settore fotografia Progetto Archivio di Comunità, Sabrina Rega, Dirigente Istituto Omnicomprensivo di Polla. Concluderà i lavori, il Sindaco di Polla, Massimo Loviso.