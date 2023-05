Poderia in festa per la Solennità di Santa Sofia venerata in diverse località del Cilento

A Poderia, frazione di Celle di Bulgheria, il 14 e il 15 maggio si festeggia Santa Sofia, una delle Sante più celebri del cristianesimo, il cui culto è diffuso sia in Occidente che in Oriente.

Il paese si caratterizza per l’identificazione con la Santa martire, al punto che nel nominare Poderia, la mente associa subito il paese alla Santa.

Il culto di Santa Sofia

Secondo un antico manoscritto, Sofia è un’illustre matrona, forse originaria di Milano, vissuta tra la fine del I e l’inizio del II secolo, sposa di un senatore di nome Filandro e madre di tre figlie: Pistis (Fede), Elpis (Speranza) e Agape (Carità). Dopo la morte del marito distribuisce ai poveri le ricchezze e vive a Roma, dove si dedica all’assistenza dei prigionieri cristiani.

Viene denunciata dal prefetto di Roma, Antioco, all’imperatore Adriano, perché la sua predicazione aveva indotto alcune donne sposate a vivere castamente. Convocata al cospetto dell’imperatore, insieme alle tre figlie, le viene intimato di rinunciare alla fede cristiana.

Di fronte al suo rifiuto, Sofia viene crudelmente frustata e segnata con un marchio sulla fronte. Poi è la volta delle figlie che, per non aver rinnegato la fede in Cristo, vengono barbaramente uccise. Sofia raccoglie i corpi delle figlie e vi dà sepoltura fuori dalla città, sulla via Aurelia. Per il dolore muore sulla loro tomba, pochi giorni dopo.

La Santa venerata a Poderia

La celebrazione inizia con la benedizione e l’apertura al culto della chiesa il 14 maggio 1919 e la deposizione delle reliquie della Santa nel 1931. Da allora, la festa è diventata un evento annuale molto sentito dalla comunità di Poderia, durante il quale la banda musicale suona, la piazza è gremita di persone, e le famiglie si preparano per la processione, che vede l’immagine di Santa Sofia e le tre figlie portate lungo le vie del paese per benedire i fedeli.

Il programma

Il clou dei festeggiamenti si terranno il 15 maggio, con la celebrazione eucaristica al Santuario e la benedizione degli ex voto. La solenne celebrazione eucaristica al Santuario sarà presieduta dal Vescovo S.e. Mons Antonio De Luca. Dopo la Santa Messa, ci sarà la processione per le vie del paese, la venerazione delle reliquie, e la solenne benedizione. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico e il concerto di Pierdavide Carone.

Santa Sofia è il cuore di Poderia, un paese adagiato sulle falde del Monte Bulgheria, quasi lambito dalle acque del fiume Mingardo contornato da ulivi e da variegate piante ed arbusti, sorge il ridente paese di Poderia, frazione di Celle di Bulgheria.