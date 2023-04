Ad Albanella tornano gli storici e tradizionali “Giochi di Santa Sofia” in occasione della festa patronale

Ad Albanella tornano gli storici e tradizionali “Giochi di Santa Sofia”. In vista della festa patronale, che si celebra il 15 maggio, i ragazzi del Forum dei Giovani del comune, con a capo il sindaco Renato Iosca, stanno organizzando la manifestazione che, ogni anno, riscuote grande successo con tante iscrizioni per ogni fascia d’età.

Giochi di Santa Sofia: come si ci può iscrivere

I giochi si svolgeranno dall’11 al 14 maggio presso il centro sportivo del paese. Le squadre che desiderano partecipare alla manifestazione, possono iscriversi dal 15 aprile al 6 maggio recandosi presso la sede del Forum dei Giovani, sita al terzo piano di Palazzo Spinelli. Le iscrizioni saranno aperte tutti i sabato dalle 16:30 alle 18:30.

Dimostrazione di primo soccorso BLS-D e di Manovre di Rianimazione e Disostruzione

Durante l’edizione 2023 dei Giochi di Santa Sofia, si terrà una dimostrazione di primo soccorso BLS-D e di Manovre di Rianimazione e Disostruzione a cura dell’Associazione La Panchina. Questa associazione si occupa di formare i cittadini affinché siano sempre pronti ad intervenire per aiutare gli altri in caso di necessità. La dimostrazione sarà un’occasione importante per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del primo soccorso e per diffondere la cultura della prevenzione.