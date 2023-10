Perito: intitolazione biblioteca comunale in memoria del professor Lanfranco Cirillo

L’Amministrazione Comunale intende intitolare la Biblioteca Comunale sita in Piazza della Vittoria a Perito al Prof. Lanfranco Cirillo (25/05/1962 – 24/12/2018) in segno di riconoscimento per l’attività culturale svolta negli anni, per aver recuperato, attraverso la ricerca storica, pagine importanti della nostra storia locale, per le numerose pubblicazioni di carattere storico; per aver arricchito la Biblioteca attraverso la donazione di numerosi volumi.

Chi è stato il Professor Cirillo

Un significativo profilo di persona di cultura, tale da rendere pregnanti e duraturi, attraverso la memoria lasciata nella sua vita e nelle sue opere, i principi di partecipazione, solidarietà, condivisione che sorreggono il ruolo pubblico di un’istituzione culturale.

Lanfranco Cirillo nacque nel 1962 nel borgo cilentano a Perito, visse a Salerno fono alla sua morte nel 2018.

Laureato in “lingue e letterature straniere moderne” ha insegnato prima francese e poi geografia economica negli istituti superiori di II grado in Lombardia ed in seguito in provincia di Napoli e poi di Salerno. Tra le varie pubblicazioni del Professor Cirillo ricordiamo “Perito: un casale di uno stato. L’acquisizione di un’identità difficile” e “Cure mediche nel Cilento tra scienza e magia”.

Un esempio di attenzione verso la propria identità cilentana

La scelta di questa Amministrazione, retta dal sindaco Pietro Apolito, di intitolare la Biblioteca Comunale al Prof. Lanfranco Cirillo, deceduto in Salerno il 24/12/2018, deriva dalla consapevolezza che il ricordarne la figura di insegnante e di autore di volumi di storia locale possa contribuire a creare nelle giovani generazioni sentimenti di maggiore attenzione verso la propria identità e la “propria storia”.