Perito: approvato un progetto per la messa in sicurezza da 1 milione di euro

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza dell’abitato di Perito e messa in miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti” nell’importo complessivo di € 1.000.000 dei quali € 658.556,60 per lavori di cui €17.409,57 per oneri della sicurezza ed € 128.335,40 per costo della manodopera ed €341.443,40 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Le risorse

L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 2, Componente 4 (M2C4) del PNRR dedicata alla tutela del territorio e della risorsa idrica; in particolare tramite l’investimento 2.2 che punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane.

I progetti finanziabili

I progetti finanziabili riguardano interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati, come nel caso del comune cilentano, messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico), ed efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Le aree interne e non, sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità. Perito punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale, nello specifico alla messa in sicurezza dell’abitato del capoluogo, e la messa in miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti.