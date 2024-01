Dissesto idrogeologico: Ogliastro programma lavori di messa in sicurezza strada Via Ferrari

Il Comune di Ogliastro Cilento, guidato dal sindaco Michele Apolito, programma interventi sul territorio comunale volti a sanare e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. L’Ente ha approvato infatti il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza strada Via Ferrari” nell’importo complessivo di 50 mila euro.

Le risorse

La legge di bilancio 2020 ha previsto l’assegnazione di contributi, da parte del Ministero dell’Interno, a tutti i Comuni, in misura proporzionata al numero di abitanti. I fondi del PNRR sono destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati; messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico); efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Le aree interne e non, sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità. Stio punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale, nello specifico alla frazione Gorga.