PalaSele, bagno di folla per il concerto di Ligabue: unica tappa in Campania. Stasera si replica

Eboli è la tappa esclusiva in Campania di un tour straordinario che vede l’artista Luciano Ligabue come indiscusso protagonista, da ottobre in poi, nei principali palazzetti sportivi italiani. La produzione è a cura di Anni60. Dopo aver incantato 100.000 persone a Milano e Roma in luglio, durante gli eventi indimenticabili allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, il “urlo contro il cielo” continua, concentrato ora su Eboli. Anche InfoCilento tra le testate accreditate per assistere, da vicino, allo show. Una bella opportunità per fotografare, dal vivo, il cantautore. Ogni concerto si presenta come un’esperienza unica, con una scaletta diversa che spazia tra i successi del nuovo album “Dedicato a noi” (che dà anche il titolo al tour) e le hit più amate dal pubblico. Luciano Ligabue, affiancato da “IL GRUPPO” composto da Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso), promette sorprese che renderanno ogni concerto memorabile.

Una carriera costellata di successi

Con 25 album, 7 libri, 3 film e oltre 800 concerti all’attivo, Ligabue ha costruito una carriera eclettica e duratura fin dal suo debutto nel 1990 con l’album omonimo e il singolo di successo “Balliamo Sul Mondo”. La sua formula originale combina un approccio schiettamente rock con una raffinatezza narrativa tipica della scuola cantautorale.

Come per i suoi precedenti lavori, Ligabue ha curato testi e musiche del nuovo album, prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci e coprodotto da Niccolò Bossini, con la supervisione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. I due singoli, “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, hanno anticipato l’uscita dell’album, che include anche brani come “Così come sei”, presentato in anteprima durante i concerti a luglio.

Il tour

Nonostante Ligabue abbia sottolineato la sfida delle “canzoni d’amore”, ha deciso di ripercorrere una “splendida storia” con il singolo “La metà della mela”. La canzone parla di una convivenza fatta di momenti difficili, ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati reciprocamente, superando le inevitabili crisi. Il videoclip del brano, con riprese live dalle prime date del tour, è disponibile online dal 17 novembre, portando il suo pubblico a sognare di “rock ‘n’ roll”.

Luciano Ligabue, che ha mosso i primi passi come giovane rocker in una piccola radio di provincia, continua a lanciarsi in nuove sfide. Con oltre 30 anni di esperienza, ha affrontato platee sempre più vaste, infranto record ritenuti impossibili e si è affermato come artista completo in vari settori. Il comune denominatore di questa straordinaria carriera è la sua capacità innata di raccontare, con suoni, immagini e versi, ciò che è simultaneamente singolare e universale. La sua fedeltà al pubblico e l’onestà nel mondo dello spettacolo sono un raro valore, e come Ligabue afferma con sicurezza: “il meglio deve ancora venire”.