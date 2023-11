Un virus blocca Ligabue: rinviati due concerti, anche quello del PalaSele

A causa di un virus influenzale che ha colpito in particolare la gola, i concerti di Luciano Ligabue previsti al Palazzo dello Sport di Roma e al PalaSele di Eboli martedì 21 e mercoledì 22 novembre, sono posticipati al 3 e 4 dicembre ad Eboli e il 9 dicembre a Roma.

Il tour di Ligabue

Il tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, riprenderà il 24 novembre da Bari.

I biglietti acquistati per i concerti di Roma e di Eboli resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre.