Agropoli e Ogliastro Cilento: emessi divieti di avvicinamento per maltrattamento alle ex compagne

Il 16 gennaio scorso, ad Ogliastro Cilento e ad Agropoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di due persone.

I fatti

Nello specifico si tratta di un 48enne di Ogliastro Cilento e di un 39enne di Agropoli. Per l’uomo di 48 anni, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per minaccia aggraziata” nei confronti dell’ex compagna. Per il 39enne è stato emesso il “divieto di avvicinamento alla persona offesa, per maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti dell’ex compagna.

I provvedimenti

Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue vessazioni dall’indagato.