Nuovo traguardo dell’ultramaratoneta di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa. Contribuisce a realizzare un mulino in Etiopia

Un traguardo importante quello conquistato da Giuseppe De Rosa. L’ultramaratoneta di Sala Consilina conosciuto per i suoi grandi successi sportivi, questa volta è stato protagonista insieme al “collega” Nicola Ciani di un’importante raccolta fondi, il progetto “Grain for Life organizzata dall’Associazione “Charity in The World” per finanziare la costruzione di un mulino per macinare il grano nel villaggio di Shebo, in Etiopia, al confine con il Sud Sudan. E De Rosa ha sostenuto la raccolta fondi insieme a Nicola Ciani.

L’inaugurazione

All’inaugurazione del mulino era presente infatti Nicola Ciani, volato da Milano in Etiopia, per poi raggiungere il villaggio di Shebo nella regione di Gambella, dove è stato accolto dalla comunità locale. Apposta una targa sul mulino dove ogni giorno gli abitanti del villaggio portano sacchi di mais a macinare, pagando l’equivalente di 1 euro per ogni 20 chili di prodotto.

Le somme raccolte vengono poi utilizzate per pagare lo stipendio alle persone che lavorano nel mulino e coprire i costi di manutenzione. Inoltre, al termine della campagna di raccolta fondi, l’associazione “Charity in The World” ha ricevuto lo scorso mese di dicembre altre donazioni pari a circa 13 mila euro con i quali, con il supporto del missionario Filippo Abba, si è deciso di finanziare l’attività scolastica di un anno per i 4 asili che si trovano nella zona di Lare aiutando così, per un anno, circa 400 bambini che frequentano la struttura scolastica.