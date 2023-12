L’ultramaratoneta di Sala Consilina Giuseppe De Rosa ricevuto dal presidente Vincenzo De Luca

L’ultramaratoneta, Giuseppe De Rosa, secondo titolo mondiale del Rodsign Continental Challenge 2023, è stato ricevuto stamani dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Palazzo Santa Lucia. All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali del Vallo di Diano, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera e i due main sponsor Carmine Cardinale e Renato Auleta.

Le dichiarazioni dell’atleta

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato De Rosa – per l’ incontro con il Governatore De Luca, che ha avuto per me parole di elogio e di stima, ricordando, inoltre, la mia famiglia conosciuta durante i suoi anni giovanili trascorsi a Sala Consilina. Mi sento onorato di essere stato ospitato dal Presidente, a pochi giorni dalla serata evento organizzata a Sala Consilina per festeggiare il mio secondo titolo mondiale. Avevo apprezzato, proprio in quella occasione, le sue parole di congratulazione per il mio risultato sportivo, che ha definito un’impresa. Raccontargli di persona i miei progetti futuri, in particolare l’idea di una traversata in solitaria nel continente più antico del mondo, l’Antartide, e ricevere dalle sue mani un cadeau della Regione Campania è stata una grande emozione. Ringrazio, inoltre, i due consiglieri regionali presenti all’incontro, che hanno mostrato, come sempre, sensibilità ed interesse alle mie imprese intraprese con Canal Aventure nei 5 continenti, sempre sostenute ed appoggiate dai miei due sponsor Cardinale Group e Cosilinauto”.

Un dono per De Rosa

Il Presidente De Luca ha donato all’ultramaratoneta salese un presente con lo stemma della Regione Campania e chiacchierato piacevolmente con i suoi ospiti delle eccellenze territoriali del Vallo di Diano, al quale lo uniscono ricordi ed emozioni.