Nuova convocazione per il cilentano Gaetano Oristanio nell’Italia Under 21

Nuova convocazione in nazionale per il cilentano Gaetano Oristanio. Il calciatore del Cagliari punta alla sua quinta presenza con l’Under21 che martedì 17 ottobre alle ore 17:45 sfiderà la Norvegia allo stadio Druso di Bolzano. Una gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025.

Le novità

Tra i 26 convocati di Carmine Nunziata, oltre al giovane di Roccadaspide, ci sono tre novità: la sfida contro i nordici sarà la prima prova in maglia azzurra per il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), per il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e per l’attaccante Luca Koleosho (Burnley).

Il match

Dopo le due trasferte in Lettonia e Turchia (un pareggio e una vittoria per l’Italia), gli Azzurrini si preparano all’esordio casalingo in una partita complicata: finora i norvegesi hanno conquistato sei punti segnando 14 gol senza subirne. Sono invece nove i precedenti a livello di Under 21 tra Italia e Norvegia, l’ultimo dei quali a giugno a Cluj (Romania) nella fase finale dell’Europeo, con il successo norvegese (1-0) che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dalla competizione.

I convocati

PORTIERI— Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

DIFENSORI— Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

CENTROCAMPISTI— Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

ATTACCANTI— Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

Gaetano Oristanio in nazionale

Gaetano Oristanio ha esordito nel giugno 2022 contro il Lussemburgo nella nazionale italiana Under 21. Lo scorso settembre la sua prima presenza da titolare contro la Lettonia (0 a 0).