Gaetano Oristanio: rete in Under 20 per il talento cilentano

Buon esordio per la nostra Nazionale Under 20. Gli azzurrini di Alberto Bollini erano impegnati ieri, infatti, nel torneo 8 Nazioni contro la Polonia. Successo per 2-0 con reti giunte nella prima frazione di gioco. A segno prima il giovane dell’Atalanta Alessandro Cortinovis, al 6′, ed il cilentano Gaetano Oristanio alla mezzora calciatore dell’Inter in prestito in Olanda. Il talento originario di Roccadaspide prima del gol del 2-0 aveva anche colpito anche una traversa, sfiorando quindi la marcatura di un soffio.

Gaetano Oristanio: ora l’amichevole contro la Serbia

La prossima partita dell’Under 20 sarà quella del 6 settembre allo stadio “Teofilo Patini” Castel Di Sangro, alle 15:00, contro i pari età della Serbia. Dopo la partita contro i polacchi, invece, il cammino degli Azzurrini nel Torneo 8 Nazioni proseguirà il 7 ottobre in Inghilterra contro i padroni di casa. Poi quattro match consecutivi in casa. Il primo al “Benito Stirpe” di Frosinone contro il Portogallo il 12 ottobre, poi la Repubblica Ceca (11 novembre), la Romania (15 novembre) e la Germania (24 marzo 2022). L’ultima gara il 28 marzo del 2022 in Norvegia contro i padroni di casa.

Italia Under 20: le parole del tecnico Alberto Bollini

“Una bella vittoria, di gruppo, che in una fase iniziale della stagione ci permette di iniziare il percorso nel torneo in maniera eccellente. Ho visto una squadra organizzata che ha provato sempre a giocare a calcio, soprattutto nel primo tempo; nella ripresa, invece, è uscita la compattezza della difesa”.

L’elenco dei ventisei convocati

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina).

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan).

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).