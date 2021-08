Gaetano Oristanio: il calciatore cilentano dell’Inter approda in Olanda

Gaetano Pio Oristanio, talento nato il 28 settembre 2002 a Vallo della Lucania ma originario di Roccadaspide, è approdato nelle ultime ore in Olanda. Una trattativa in piedi da giorni ha avuto, ormai, il suo epilogo e sarà ufficializzata nelle prossime anche dall‘Inter, società detentrice del suo cartellino. Nuova avventura alle porte quindi per il calciatore figlio di Rosario, prolifico attaccante dell’Agropoli a cavallo degli anni 80-90.

Gaetano Oristanio

Gaetano Pio Oristanio: il campioncino di Roccadaspide approda in Olanda

Gaetano Pio Oristanio ha iniziato nelle ore scorse, con il primo allenamento già svolto, la sua avventura con la maglia del Volendam. Il giovane talento nerazzurro ha raggiunto cosi in squadra un altro prodotto del vivaio dell‘Inter, ovvero il portiere Filip Stankovic figlio dell’ex centrocampista Dejan. Per i due ora la maglia del Volendam , che giocherà la prossima stagione nella Eerste Divisie la Serie B olandese. Il cilentano approda in Olanda in prestito per giocare con continuità, per il trequartista prima del salto oltre confine il rinnovo del contratto fino a giugno 2024.

La crescita del talento cilentano

Gateano Pio Oristanio è arrivato all’Inter nel 2016, dopo i primi passi da calciatore nel Cilento. La crescita nel settore giovanile meneghino vede Oristanio strappare con il tempo sempre più consensi. In totale per il quasi diciannovenne con i lombardi nel torneo Primavera 34 le presenze condite da 7 reti e 4 assist. Nel 2019 il fantasista è entrato nella selezione italiana, guidata dal ct Carmine Nunziata, che ha preso parte ai Mondiali FIFA U17 disputati in Brasile. Lo scorso anno le ottime prove in ambito nazionale e nella Youth League, sempre in casacca nerazzurra, hanno certificato l’esser pronto al salto nel calcio dei grandi da parte del cilentano. In estate l’interesse di parecchi club tra Serie C e B, tra cui il Monza. Poi l’accelerata da porte del Vondem che si è assicurato il talento classe 2002.