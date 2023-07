Gaetano Oristanio si presenta: “Darò il massimo per il Cagliari”

Nei giorni scorsi si è definito il passaggio di Gaetano Oristanio al Cagliari. Il calciatore, originario di Roccadaspide e nato a Vallo della Lucania, è già al lavoro con la nuova squadra.

Arriva in Sardegna dall’Inter con la formula del prestito, con diritto di riscatto a 4 milioni di euro e contro riscatto a favore dei nerazzurri per 5. Voglia di emergere per il giovane cilentano che può giocare sia da trequartista che da esterno offensivo.

Gaetano Oristanio: le prime parole al Cagliari

Dopo due stagioni passate al Volendam, in Olanda, il classe 2002 potrà calcare, cosi, i manti erbosi della Serie A con la formazione isolana guidata da Claudio Ranieri, che ha annunciato anche i vari Sulemana, Jankto, Travaglini, Augello e Scuffet. Lo stesso Oristanio, alla sua presentazione, sulla nuova esperienz ha dichiarato:

“Voglio ringraziare la società, il mister e tutte le persone di Cagliari e della Sardegna per questa opportunità. Sono molto motivato e pronto per questa nuova avventura. Darò il massimo per questa maglia. Forza Cagliari”.

La carriera in breve del mancino cilentano

Il mancino classe 2002 cresce nel settore giovanile dell’Inter dove ha vinto i campionati U16 e U17. Passato in Primavera, poi, colleziona 42 presenze e 10 gol disimpegnandosi egregiamente anche nella Champions di categoria. In Olanda, invece, ha racimolato 35 gettoni di presenza e 7 marcature nella Serie B olandese con tanto di promozione in Eredivisie dove ha giocato per 27 volte con un gol siglato. Nelle selezioni giovanili dell’Italia, inoltre, 30 le apparizioni complessive con 7 reti per Gaetano Oristanio che ha vestito l’Azzurro con l’Under 17 ai Mondiali in Brasile e, dopo i passaggi in con l’Under 18 e l’Under 20, ha esordito nell’Under 21 nel giugno del passato anno.