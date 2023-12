Natale all’insegna della condivisione: a Castel San Lorenzo un pranzo sociale per i cittadini over 65

Il Natale è la festa della condivisione e dell’amore e, proprio per regalare a tutti un momento dedicato allo stare insieme, il comune di Castel San Lorenzo, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, ha organizzato, anche quest’anno, il pranzo di Natale a cui ha invitato a partecipare i cittadini che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e le persone diversamente abili. Si tratta di un modo per permettere a tutti di trascorrere una giornata allegra e diversa, all’insegna della spensieratezza e dell’inclusione. Il pranzo di Natale promosso dal comune si è tenuto 16 dicembre, a partire dalle ore 13:00, presso l’Aula Polifunzionale sita in via Vigna della Corte.

Il momento conviviale sarà allietato da balli e canti della tradizione popolare. Si tratta di un evento tanto apprezzato da tutti che permette, a chi amministra il paese e ai volontari delle associazioni locali, di non lasciare indietro nessuno e di scambiare sorrisi e auguri con le persone più fragili della comunità in vista della festa più generosa e magica dell’anno.