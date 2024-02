Muore dopo la laurea della figlia. Oggi a Contursi l’ultimo saluto a Franco Furno

Per un genitore, la laurea di un figlio è il coronamento di un sogno. Ma ieri, all’Università di Salerno, la festa si è trasformata in profondo dolore per la morte di Franco Furno, poco dopo la discussione della tesi di laurea Magistrale in Filologia della figlia Alessandra. Due comunità, quella studentesca e quella di Contursi Terme, dove l’uomo viveva, sono sconvolte da questa tragedia.

I fatti

Dopo i primi festeggiamenti post proclamazione, intorno alle 13.15, mentre si dirigeva verso il parcheggio nei pressi del terminal bus, Franco Furno si è accasciato a terra per un malore. Nonostante i tentativi di soccorrerlo non è stato possibile salvarlo.

L’uomo, di 59 anni, dipendente di un’azienda di Buccino, è morto per cause naturali, come constatato anche dal personale medico.

La notizia della tragedia ha sconvolto tutta Contursi Terme. L’uomo era conosciuto e benvoluto da quanti lo conoscevano.

La comunità, appresa la notizia, si è detta incredula per quanto accaduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi di lavoro che descrivono la vittima come un uomo generoso e disponibile, anche nei momenti di difficoltà.

Oggi le esequie

La salma è già stata liberata. Oggi, alle ore 15:00, si terranno i funerali nella Chiesa madre di Contursi.