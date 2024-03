Mozzarella di bufala Dop: l’intelligenza artificiale contro le imitazioni e l’Italian sounding

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop punta sull'Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto in Italia per l'utilizzo dell'IA con l'obiettivo di contrastare i prodotti fake e il fenomeno dell'Italian sounding.

L'iniziativa

L'iniziativa sarà presentata in conferenza stampa il prossimo 9 aprile alle ore 11 nella sala Cavour del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in via XX Settembre a Roma.

L'incontro

All'incontro con i giornalisti interverranno Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela; Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio; Angela Nobile, responsabile settore Vigilanza del Consorzio; Giorgio Ciardella, Cto Farzati Spa. Modera Mauro Rosati, direttore di Origin Italia.