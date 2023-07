Montecorice: introdotta l’app EasyPark per agevolare la sosta nei parcheggi

Il Comune di Montecorice guarda avanti, cercando di rendere più facile uno dei problemi cardini per cittadini e turisti, soprattutto nella stagione estiva: i parcheggi. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha introdotto la possibilità di pagare la sosta negli spazi consentiti nel territorio anche attraverso l’app EasyPark

Come funziona

Da oggi in poi, dunque, oltre al pagamento in contanti e carta di credito, sarà possibile anche fare tutto comodamente dal proprio smartphone. Una volta scaricata all’applicazione “EasyPark, la mappa satellitare consentirà di trovare subito il parcheggio libero più vicino. Messa in sosta l’automobile sarà tutto più semplice e a portata di touch.

Con l’app, infatti, si potrà prolungare o anticipare la sessione della propria sosta, evitando inutili corse al parcometro, e pagare direttamente tramite cellulare.

Parcheggio agevolato

In questo modo, il Comune di Montecorice, guidato dal Sindaco, Flavio Meola, ha intenzione di snellire e facilitare le operazioni di parcheggio in tutto il territorio. Con l’introduzione di questo nuovo servizio, si cercherà di ridurre lo stress e le lunghe code per trovare un posto libero.