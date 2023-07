Montecorice, allarme incendi: la Protezione Civile interviene per domare le fiamme

A Montecorice è allarme incendi. Nella giornata di ieri, martedì 11 luglio, i volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano di Castellabate, sono intervenuti per domare le fiamme divampati nel borgo cilentano, soprattutto nella zona di Agnone Cilento, in località Ortodonico.

Si tratta di due incendi diversi che si sono susseguiti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di spegnimento è stata la tempestività d’intervento dei volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano di Castellabate che, giunti sul posto, hanno immediatamente circoscritto il rogo, evitando conseguenze ben peggiori.

L’azione dei volontari

I volontari si sono impegnati anche ad effettuare un’opera di bonifica della zona per scongiurare l’insorgere di nuove problematiche. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso.

Allarme incendi

Mentre resta ancora ignota la causa che ha provocato il diffondersi delle fiamme, cresce la preoccupazione sul tema incendi.

Questi roghi, soprattutto durante tutto il periodo estivo, sono una minaccia costante per il territorio. Sono diverse le forze in campo, tra cui Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, che quotidianamente si adoperano per garantire un’efficace servizio di controllo e gestione delle emergenze. L’allerta resta massima.