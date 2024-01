Maltempo in Cilento, crolla porzione di Lungomare

Con l’ondata di maltempo che si è abbattuta lungo tutto il comprensorio del Cilento, non sono mancati danni e disagi. Se la circolazione, soprattutto lungo le strade dei centri interni, ha risentito della caduta di terra e pietrisco per fortuna senza gravi problemi, qualche criticità si segnala lungo il litorale, in particolare nei centri del golfo di Policastro. A determinarla, più che la pioggia, sono state le mareggiate.

Danni provocati dal mare

A Sapri le onde hanno raggiunto e invaso il lungomare. Ma è nella vicina Villammare che si sono verificati i problemi maggiori. Nei pressi del ponte di Cacafava si è registrato il cedimento di un tratto di muro che separa dalla spiaggia la strada e il marciapiede, una porzione di quest’ultimo è dunque sprofondata.

Immediatamente sono state allertate le autorità comunali intervenute sul posto per transennare la zona ed evitare ulteriori pericoli. Servirà ora un intervento di sistemazione e messa in sicurezza. L’Ente potrebbe chiedere anche l’intervento della Regione.

Quanto accaduto ripropone anche il problema dell’erosione costiera, particolarmente sentito in questo tratto di costa.