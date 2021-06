Erosione costiera a Villammare: convocata conferenza dei servizi

VIBONATI. L’amministrazione comunale ha indetto e convocato la conferenza dei servizi decisoria per il progetto riguardante il primo lotto degli interventi di mitigazione dell’erosione costiera lungo il litorale di Villammare. Prosegue dunque l’iter per avviare dei lavori che risultano fondamentali sia per la sicurezza della località costiera che per salvaguardare il comparto turistico.

Erosione costiera: l’importanza degli interventi

Da tempo si segnala una riduzione del tratto sabbioso che sta peggiorando col trascorrere degli anni, tanto che oggi il mare mette a rischio le stesse infrastrutture presenti in prossimità dell’arenile. Di qui la necessità di un’opera anti erosione costiera.

I fondi della Regione

La Giunta Regionale della Campania con la delibera 406 del 28 luglio 2020 concesse un finanziamento di 3.571.839,08 per un primo intervento.

«Si tratta di un’opera importante e attesa da tanti anni e per la quale l’amministrazione ha lavorato intensamente», evidenziano da palazzo di città.