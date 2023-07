Malore in spiaggia, muore un 75enne di Sanza su una spiaggia nel Golfo di Policastro

Un 75enne di Sanza, pensionato, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava presso uno stabilimento balneare di Policastro Bussentino. L’uomo faceva parte di un gruppo di una colonia estiva quando improvvisamente si è sentito male alla presenza di decine di persone. Immediatamente soccorso e rianimato sulla spiaggia dai sanitari del 118, l’anziano è stato poi trasferito in ambulanza al vicino ospedale civile di Sapri, dove però per lui non c’è stato niente da fare.

Gli altri casi

Purtroppo situazioni simili non sono rare durante la stagione estiva. Proprio oggi una donna ha accusato un malore mentre si trovava a mare a Scario. A soccorrerla i sanitari del 118 e gli uomini della Guardia Costiera.

Gli esperti invitano a fare attenzione a non prendere molto sole, ad evitare sbalzi di temperatura quando si accede a locali con aria condizionata.