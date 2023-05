Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula sede dei Corsi di Educazione Stradale promossi dall’ACI

Il prossimo venerdì 12 maggio, il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula ospiterà i Corsi di Educazione Stradale promossi dall’Automobile Club Salerno. Grazie alla referente per l’educazione stradale, prof.ssa Carmela Pessolano, e alla disponibilità del Dirigente Scolastico Prof. Pietro Mandia, saranno coinvolti oltre 200 studenti in due Corsi.

Il primo corso: “Gli effetti della distrazione alla guida”

Il primo Corso sarà rivolto agli alunni del quinto anno superiore e si concentrerà sugli effetti della distrazione alla guida. Questo tema è particolarmente rilevante, poiché la distrazione è una delle principali cause di incidenti stradali. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza degli effetti negativi della distrazione e imparare a prevenirli.

Il secondo corso: “Utenti deboli della strada”

Il secondo incontro coinvolgerà invece le classi di seconda e terza e si concentrerà sulle tematiche relative agli Utenti deboli della strada. L’obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale degli utenti più vulnerabili, come i pedoni e i ciclisti. In questo modo, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per muoversi in sicurezza sulla strada.

Interventi del Presidente dell’Automobile Club Salerno e del Direttore ACI

Durante i Corsi, interverranno il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, e il Direttore ACI, Giovanni Caturano. I Corsi saranno tenuti dal Consigliere Aci Salerno Vincenzo Cerrato con il supporto del Delegato ACI di Sala Consilina Michele Calandriello e di altri esperti del settore. Grazie all’esperienza dei relatori e alla loro conoscenza del settore, i partecipanti potranno apprendere e approfondire temi cruciali per la sicurezza stradale.