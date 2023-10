Le scuole della Diocesi di Teggiano-Policastro: quale è il loro “stato di salute”. Se n’è parlato a Teggiano

Il complesso monumentale della SS Pietà di Teggiano ha ospitato, questa mattina, un confronto sull’attuale situazione in cui versa la scuola del Vallo di Diano e del territorio salernitano. L’incontro è stato coordinato dal Preside emerito dell’istituto d’istruzione superiore “P.Leto” di Teggiano, Rocco Colombo. Hanno preso parte i dirigenti scolastici ed i direttori generali amministrativi delle scuole presenti sul territorio della Diocesi di Teggiano Policastro. Presenti anche il Vescovo della diocesi, Mons. Antonio De Luca, ed il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella.

“La mia presenza qui, ha sottolineato il Provveditore Minella, vuole essere una testimonianza di vicinanza anche al mondo della scuola che opera nel territorio di questa diocesi retta da un Vescovo straordinario che risponde al nome di Padre Antonio De Luca”. Per il Vescovo De Luca, invece “essere vicini al mondo della scuola è un atto dovuto da parte della Chiesa. La scuola è il più importante luogo di formazione per i nostri giovani ed è per questo motivo che va sostenuta, ascoltando le “voci di dentro”, con l’intento di contribuire a rendere l’educazione sempre più importante nel panorama civile e sociale.

I giovani hanno bisogno di supporto

E ancora prosegue: i nostri giovani hanno bisogno di supporto da parte di tutti, della scuola ma anche delle associazioni culturali ed alle agenzie educative che devono supportare la scuola nel delicato compito dell’educazione”.

Al termine dell’incontro il Preside emerito Rocco Colombo ha consegnato nelle mani del Provveditore Minella una pergamena realizzata dal Maestro Enrico Coiro, già docente del Liceo Artistico di Teggiano, su cui sono impressi i nomi di tutti i Dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale dalla sua istituzione, fino ad oggi.