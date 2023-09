Ecco il messaggio del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro per l’inizio del nuovo anno scolastico

Inizia un nuovo anno scolastico. Più che mai emerge la domanda di una globale risposta educativa che superando gli angusti limiti di proibizionismo e concessioni si apre ad una visione generativa e solidale della formazione umana e culturale.

Il sapere è sempre inclusivo e genera sogni e audacia. Nessuno può essere lasciato solo né può rimanere indietro. Per questa ragione a partire dalle famiglie, dai docenti e da coloro che si occupano di educazione dei ragazzi e dei giovani si stabilisca una tenacia alleanza educativa che alimenti il superamento di atteggiamenti irrilevanti dal punto di vista educativo, per far sorgere la fondata fiducia nei metodi e nelle strutture che, come la scuola, diventino riferimento per una rinascita di motivazioni, di responsabilità e di coerenza.

Un nuovo inizio dell’anno scolastico all’insegna dell’inclusività e della solidarietà

Sono esecrabili tutti i comportamenti di discriminazione, di mediocrità e di violenza ma nessuna persona e men che meno i giovani potranno crescere alimentando l’idea di repressione e di isolamento.

L’impegno coordinato per prevenire e per indirizzare verso mete gratificanti trovi tutti noi pronti e generosi a metterci in ascolto accanto ai nostri ragazzi e ai nostri giovani.

Scuola, famiglia e comunità: un’alleanza per l’educazione

Parrocchie, Famiglie, centri educativi, siano privilegiati interlocutori della scuola e di chi in essa spende le migliori risorse di mente e di cuore. Buon inizio d’anno scolastico.