“Parola all’Esperto”: i consigli del docente di tromba, Leo Capezzuto | VIDEO

Prosegue il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il Maestro Leo Capezzuto, docente di tromba e direttore del Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate e dell’orchestra di fiati giovanile del Cilento.

Il maestro Capezzuto ha parlato di didattica e formazione in ambito musicale. Ha dato dei consigli professionali su come e quando far approcciare un bambino alla musica e in particolare ad uno strumento musicale. Ha spiegato nuovi approcci e nuovi strumenti didattici per rendere l’apprendimento musicale più coinvolgente ed efficace da utilizzare con gli adolescenti. Infine, ha raccontato delle esperienze delle realtà bandistiche e orchestrali che si trovano nelle zone del Cilento.