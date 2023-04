Le Cirque arriva per la prima volta al PalaSele di Eboli e porta i suoi Top Performers in Alis: lo show applaudito da più di 260mila spettatori

Dopo aver registrato numerosi sold out in ben 8 città in Italia e Belgio tra novembre dello scorso anno e l’inizio di gennaio di quest’anno, con oltre 260.000 spettatori entusiasti e il giudizio unanime della critica e degli operatori del settore che hanno assistito allo show, ALIS arriva finalmente al PalaSele di Eboli per la prima volta. Lo spettacolo si terrà il sabato 15 aprile alle ore 17 e alle ore 21, e il domenica 16 aprile alle ore 17.

Le Cirque Top Performers: la storia

Il fondatore di Le Cirque Top Performers, Gianpiero Garelli, dichiara di aver superato le proprie aspettative per il numero di presenze e sold out durante il decimo tour di ALIS, che si è concluso lo scorso 8 gennaio. L’obiettivo del tour di primavera è quello di presentare un grande spettacolo pieno di emozioni e meraviglie, capace di coinvolgere il pubblico del PalaSele.

ALIS vanta un cast internazionale di oltre 20 artisti, molti dei quali hanno partecipato alle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare le performance di star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti per le loro straordinarie performance. Inoltre, alcuni dei numeri presentati saranno inediti e creati appositamente per ALIS. Gli artisti saranno equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti che daranno il meglio di sé per offrire uno spettacolo eccezionale.

Lo spettacolo

ALIS è uno spettacolo di circa due ore senza interruzioni, che non fa uso di animali. Lo spettacolo prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili. Come afferma il Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia, Onofrio Colucci, “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non ti aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”.

Le info utili per assistere allo spettacolo

Per assistere a questo spettacolo unico al mondo, i biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ALISTICKET.IT. In alternativa, i biglietti per le tre repliche saranno disponibili anche presso il botteghino del Palasele aperto sabato e domenica a partire dalle ore 15:30.

L’ingresso del pubblico sarà consentito a partire da un’ora prima degli show. Per maggiori informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi e sulle prenotazioni per i disabili, è possibile contattare il numero 089 4688156 o visitare il sito web www.anni60produzioni.com.