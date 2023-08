Laurino. L’augurio di pronta guarigione della comunità laurinese al bimbo azzannato dal pit bull

Sono stabili le condizioni del bambino di cinque anni azzannato, nel pomeriggio di lunedì 14 agosto, da un pit bull a Laurino, mentre passeggiava con i suoi genitori ed altri familiari in località Sant’Antonio, zona in cui risiedono i suoi nonni. A lui sono giunti gli auguri di una pronta guarigione da parte del sindaco di Laurino, Gregorio Romano che ha espresso i sentimenti dell’amministrazione comunale tutta e dell’intera popolazione: “Quanto è accaduto ha scosso profondamente me e tutta la comunità laurinese, abbiamo vissuto attimi di terrore per il piccolo e siamo felicissimi di sapere che è stato scongiurato il peggio.

Il messaggio di vicinanza

A lui e ai suoi familiari giungano i nostri migliori auguri per una pronta guarigione, a loro esprimiamo la nostra forte vicinanza sperando vivamente che il piccolo possa dimenticare quanto prima questo brutto episodio” ha affermato il primo cittadino. Il bambino, salvato dalle grinfie del cane grazie all’intervento tempestivo di un passante che ha aperto le fauci all’animale affinché mollasse la presa, è stato ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato subito sottoposto ad interventi al volto e al collo.

Il bambino resta stabile

Per lui saranno necessarie delle operazioni atte a rimarginare le ferite e a rimuovere i segni causati dall’aggressione del cane.