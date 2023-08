Bambino azzannato da un pit bull, paura a Laurino

Attimi di terrore ieri pomeriggio a Laurino dove un cane ha aggredito un bambino. Il fatto è accaduto in località Sant’Antonio: erano circa le 17:30 quando il piccolo, di soli cinque anni, in vacanza con i suoi genitori nel borgo cilentano in cui vivono i nonni, stava passeggiando spensierato quando, improvvisamente, da dietro ad una curva è uscito il cane, un pit bull, come hanno raccontato alcuni testimoni dell’accaduto, che si è scaraventato prima verso una bambina riuscita però a fuggire e poi addosso al cuginetto azzannandolo al collo e al volto.

L’episodio

Diverse le ferite riportate dal piccolo intorno al quale si sono radunate tante persone attirate dalle urla dei genitori, la prontezza di un ragazzo del posto, che si trovava lì al momento dell’accaduto, ha contribuito a salvare la vita al bimbo.

Il giovane, infatti, è stato capace di avvicinarsi al cane e di aprirgli la bocca affinché allentasse la presa.

Le condizioni del bambino

Il bimbo aggredito ha perso molto sangue e sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è giunta tempestivamente l’ambulanza. Per il piccolo si è reso necessario il trasporto in un ospedale di Napoli, in cui è attualmente ricoverato, dove è stato sottoposto a intervento

I presenti, assistendo alla scena, hanno raccontato di aver temuto il peggio per l’enorme quantità di sangue fuoriuscito dalle ferite del bambino che, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Il cane è scappato dal cancello dell’abitazione in cui risiedeva il proprietario che non si è reso conto che l’animale fosse uscito in strada.