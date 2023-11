Laurino, furti nella frazione di Villa Littorio

Nei giorni scorsi, tra i cittadini, si è diffusa la notizia di alcuni furti avvenuti, probabilmente nelle ore notturne.

In particolare, dall’abitazione di un imprenditore agricolo del posto, due giorni fa, sono state sottratte due automobili e diversi attrezzi agricoli indispensabili per svolgere il lavoro nei campi.

Gli accadimenti

Stando alle prime ricostruzione pare che l’imprenditore, insieme ai suoi familiari e collaboratori, aveva caricato la sua jeep con gli attrezzi da lavoro che, il giorno seguente, avrebbe portato nei campi per la raccolta delle olive.

Durante la notte, però, dei ladri ancora ignoti, hanno portato via l’automobile impossessandosi anche degli attrezzi agricoli.

La jeep, il mattino seguente, è stata ritrovata abbandonata poco distante dall’abitazione da cui era stata prelevata, ma completamente svuotata dei mezzi agricoli.

Non è stata ritrovata, invece, l’altra automobile rubata, ossia una Fiat Punto.

Sconcerto diffuso nella cittadina cilentana

Un danno enorme per il cittadino che, non solo ha avuto una grave perdita in termini economici, ma ritrovandosi privo degli attrezzi, ha dovuto lasciare i suoi operai a casa privandoli della possibilità di lavorare alla raccolta delle olive.

Il caso è stato denunciato ai carabinieri, ma in paese resta la paura tanto che i cittadini, di concerto con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romano Gregorio, hanno pensato di chiedere alle autorità preposte di intensificare i controlli.

Villa Littorio è una frazione piccola, abitata anche da tanti anziani, e l’incubo dei ladri che, sempre più spesso privano gli abitanti dei loro beni, sta gettando nello sconforto e nella paura i cittadini che hanno fatto sapere di sentirsi sempre più soli.