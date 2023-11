Paura a Laurino: disperso cercatore di funghi. Avviate le ricerche

Momenti di ansia e di angoscia a Laurino dove, questa mattina, sono scattate le ricerche si un settantenne disperso mentre cercava funghi.

Tutti i mezzi di soccorso sono stati allertati e i soccorritori hanno dato il via ad una serrata ricerca.

La scomparsa è il ritrovamento

Il settantenne è residente a Salerno e si è avventurato questa mattina, alla ricerca di funghi, sulle alture di Laurino, insieme ad un suo amico che, non trovandolo più, ha dato l’allarme.

Le ricerche si sono concentrate tra l’area montana di Laurino e quelle della frazione di Villa Littorio, zone in cui si trovavano i cercatori di funghi.

Allertata anche la protezione civile.

Il malcapitato è stato trovato dopo alcune ore. Ha provato ad urlare ma, essendo in montagna ed essendoci molto vento questa mattina, nessuno ha sentito nulla.

L’uomo ha, quindi, camminato tanto fino a trovare una strada su cui ha incontrato delle persone del posto che gli hanno dato indicazioni affinché potesse raggiungere la sua auto lasciata sulla strada di un’altra zona.

Giunto presso l’auto, all’interno della quale aveva lasciato il cellulare, è riuscito a chiamare il suo amico che, a sua volta, ha fatto rientrare i soccorsi.

Le raccomandazioni

Gli abitanti del posto, che ben conoscono le avversità della montagna, hanno colto l’occasione per ricordare ai visitatori di non avventurarsi nella zona per cercare funghi in quanto la complessità e la vastità del territorio montano puó nascondere diverse insidie per chi non è molto pratico.