La popolare rubrica del Tg2 “Sì viaggiare” alla scoperta delle bellezze di Castelcivita

La popolare rubrica del Tg2, “Sì Viaggiare”, aprirà la prossima puntata dal cuore della Campania, precisamente dal pittoresco borgo medievale di Castelcivita.

Una puntata alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni

La trasmissione, in onda venerdì 28 aprile alle 13:50, trasporterà i telespettatori alla scoperta delle bellezze naturali e storiche del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Situato nel massiccio dei Monti Alburni, Castelcivita è un autentico tesoro medievale, caratterizzato dalla torre angioina e dalle famose grotte di Spartaco. Queste ultime costituiscono uno dei complessi speleologici più grandi dell’Italia meridionale e raccontano storie antiche e misteriose.

La troupe Rai si sposterà anche nella meravigliosa Puglia

Ma “Sì Viaggiare” non si fermerà qui. Dopo aver esplorato il Cilento, le telecamere Rai si sposteranno in Puglia, nel suggestivo promontorio del Gargano, dove i telespettatori potranno ammirare le bellezze naturali e culturali di una delle zone più affascinanti del sud Italia.

L’ultimo approdo della puntata sarà il Lazio, lungo la storica via Appia. Quest’anno, infatti, la celebre strada romana ha iniziato il suo percorso per diventare patrimonio dell’Unesco, una notizia che ha fatto felici i cittadini e gli appassionati di storia antica in tutto il mondo.

La trasmissione darà la possibilità di immergersi nella bellezza e nella storia del Cilento e del Vallo di Diano, alla scoperta della storia, della cultura, delle tradizioni e alla ricerca di tesori nascosti.