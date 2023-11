La Polisportiva Basket Agropoli ingrana la quarta

Nel turno infrasettimanale del campionato di Basket, la Polisportiva Basket Agropoli vince la quarta partita consecutiva superando Avellino per 87-76. I primi due quarti sono equilibrati con le due squadra che si affrontano punto a punto.

Primo quarto

Nel primo quarto, parte bene l’Agropoli grazie al solito Marino, poi dopo 4 minuti, la gara viene interrotta per un insolito black out, alla ripresa della gara l’Agropoli subisce un po’ lo stop e Avellino ne approfitta per riportarsi sotto, termina 20-14 il primo quarto.

Secondo quarto

Nel secondo quarto la situazione non cambia e il distacco rimane invariato, con il punteggio finale di 40-34. Nella ripresa i delfini piazzano l’allungo decisivo, con un parziale di 12-0, grazie alle triple di Borrelli e lepre, il terzo quarto termina 75-55.

Ultimo quarto

Nell’ultimo quarto coach Barbuto fa ruotare i propri giocatori e Avellino ne approfitta per ritornare sotto, fino al -9, quando la partita sembra prendere una brutta piega, il coach dei delfini rischiera il quintetto base che riporta l’Agropoli alla distanza di sicurezza fino all’87-76 finale.

Un ottimo avvio di stagione

Quarta vittoria consecutiva su altrettanti incontri disputati, ottimo avvio di stagione per la compagine Agropolese che sta legittimando il ruolo di protagonista in questa stagione.