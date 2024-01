La Calpazio torna alla vittoria con un super Margiotta

Torna alla vittoria la Calpazio dopo la brutta prestazione nella gara infrasettimanale contro l’Audax Cervinara. Al “T.Vaudano” i granata superano per due reti a zero la Pro Sangiorgese. Decide il match una doppietta di capitan Margiotta.

Primo tempo

Un solo cambio per mister Santosuosso rispetto all’undici titolare visto a Cervinara, con Masocco al posto di Rekik. Al 3′ prima grande occasione per i padroni di casa ma Chiacchio non riesce a spedire in rete dopo l’assist di Monzo. Al 9′ vantaggio della Calpazio con capitan Margiotta, abile prima nel superare con un pallonetto il portiere ospite e poi a depositare in fondo al sacco. Due minuti più tardi primo giallo del match per Di Lascio, centrale di centrocampo della formazione capaccese. Alla mezz’ora il primo cambio per Santosuosso, fuori per un problema fisico Maiese dentro Rekik. Proprio il nuovo entrato sfiora il raddoppio un minuto più tardi, ma il suo sinistro viene deviato in calcio d’angolo. Ancora Margiotta al 38′ di testa va vicino al due a zero e alla sua personale doppietta. La prima conclusione degli ospiti arriva al 40′ con Mascolo, il suo sinistro termina largo rispetto la porta difesa da Cappa. Dopo due minuti di recupero si va al riposo con la Calpazio in vantaggio per una rete a zero.

Secondo tempo

Subito tre cambi per gli ospiti alla ricerca del pari. Prima occasione dopo appena un minuto e mezzo, ancora con Mascolo per la Pro Sangiorgese, bravo Cappa a tenere in vantaggio i suoi. Al 4′ infortunio per Rekik al suo posto Capozzoli. Dentro anche Borsa per Chiacchio. Al quarto d’ora grande chance per la Pro, il colpo di testa di De Luca termina fuori di pochissimo.

Un buon calcio di punizione al 29′ per i granata con Masocco che colpisce in pieno e debolmente la barriera. A dieci minuti dal termine intervento in ritardo su Monzo con l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri Margiotta non sbaglia, per il raddoppio Calpazio.

Inutile il forcing finale, il risultato non cambia nonostante i sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Il prossimo incontro

Nel prossimo turno i ragazzi di mister Santosuosso saranno impegnati nella delicata trasferta contro il Faiano 1965.