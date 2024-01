Eccellenza in campo nel weekend. Agropoli e Calpazio in casa | VIDEO

Settimana senza sosta per l’Eccellenza. Domenica andrà in scena la ventunesima Giornata di Campionato. Impegni casalinghi per Agropoli e Calpazio, mentre il Sapri andrà sul campo del Castel San Giorgio.

L’Agropoli cerca di ripartire contro il Giffoni Sei Casali

L’Agropoli dopo la sonora sconfitta contro la Sarnese cercherà di rialzarsi subito, domenica al “Guariglia” arriva il Giffoni Sei Casali, squadra che sta lottando nelle zone alte della classifica per un posto nei play-off, le due compagini sono appaiate a quota 34 punti e sicuramente sarà un banco di prova importante per i ragazzi di Mister Ambrosino che vorranno ritrovare i tre punti dopo il brutto stop infrasettimanale.

I delfini recupereranno Onesto, dopo il virus influenzale che l’ha tenuto in panchina, almeno dall’inizio, nella sfida con la Sarnese, probabile anche qualche altro cambio sia in attacco che in difesa, per una squadra che è sembrata un po’ sulle gambe nell’ultima sfida di campionato.

Sempre tante le alternative in attacco per il mister dell’Agropoli che dovrà trovare la quadratura giusta per ritrovare la vittoria.

Calpazio: voglia di riscatto

La Calpazio dopo il brutto ko ottenuto sul campo del Cervinara, domenica al “Tenente Vaudano” ospiterà la Pro Sangiorgese, squadra che occupa il penultimo posto in classifica, occasione ghiotta per Mister Santosuosso di portare a casa tre punti che ridarebbero fiducia in classifica.

Probabile qualche cambio rispetto agli undici che hanno disputato la partita a Cervinara, con Masocco e Spagnuolo su tutti che scalpitano per ritrovare un posto da titolari.

Il Sapri a Castel San Giorgio

Infine il Sapri sarà impegnato sul difficile campo del Castel San Giorgio, i ragazzi di Mister Graziani nelle sfide importanti non hanno mai sfigurato e proveranno a giocare un brutto scherzo anche alla seconda della classe.

Gli spigolatori si affideranno come sempre alle giocate di Guti che proverà a trascinare i suoi verso una grande impresa.