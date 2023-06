Incontro su giovani e impresa nel Cilento: se ne parla a Bellosguardo

I giovani e l’impresa, questo il tema dell’incontro pubblico che si terrà il 30 giugno presso l’aula consiliare del comune di Bellosguardo. Il convegno porrà al centro delle riflessioni di tanti autorevoli relatori l’innovazione imprenditoriale nell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I partecipanti

Vi prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, il direttore generale della BCC di Monte Pruno, Michele Albanese, il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente, il capo servizio tecnico del gabinetto di Presidenza della Confederazione Nazionale Coldiretti, Alessandro Apolito e il commercialista Maurizio Caronna.

Numerosi gli interventi che si alterneranno durante il dibattito aperto al pubblico che inizierà a partire dalle ore 17:00.

Le finalità dell’incontro

Scopo dell’incontro è quello di promuovere l’innovazione imprenditoriale nei territori del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albrni.

L’evento rappresenterà il momento di apertura di un percorso di attività volte a favorire l’aggregazione e la consapevolezza verso l’imprenditoria, l’innovazione e la sostenibilità.

A promuovere l’iniziativa sono stati i gruppi e le organizzazioni SEI Ventures, Cilento tlc, Gruppo giovani imprenditori e il Comitato piccola industria di Confindustria Salerno.

Il commento degli organizzatori

“Il tema di discussione della tavola rotonda riguarda le azioni che possono essere intraprese per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni delle aree interne e la diffusione della cultura imprenditoriale come strumento per lo sviluppo del territorio tramite la creazione di nuovi servizi e tramite nuove possibilità occupazionali per i giovani che intendono restare e rilanciare il proprio territorio” hanno fatto sapere i promotori dell’evento intenzionati a raccogliere quanti più spunti possibili per delineare delle azioni concrete da intraprendere per la crescita dei comuni cilentani.