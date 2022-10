«L’esempio Consac» dal Cilento a Roma, all’incontro Resilienza – Innovazione – Sostenibilità

Giovedì 20 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 il presidente del Consac Gennaro Maione parteciperà a Roma all’importante incontro annuale “Resilienza – Innovazione – Sensibilità”. Una iniziativa promossa da Acea e Servizi a Rete che si svolgerà presso il centro congressi “La Fornace”.

Consac a Roma per presentare le novità sul fronte della digitalizzazione

L’edizione numero sette avrà quale tema “Transizione energetica e digitale nel servizio idrico integrato. Strumenti, progetti e soluzioni”. Nell’occasione esperti provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento a Roma per confrontarsi e mettere a fattor comune le proprie esperienze e progetti. Questo sarà uno degli interventi in programma all’interno della sessione Digitalizzazione. Gli importanti obbiettivi fissati dal Consac anche nel settore digitale per la monitorizzazione e controllo dell’impiantistica, saranno presentati dal presidente Maione.

Le novità

L’ente con sede a Vallo della Lucania, inoltre, sta svolgendo innovativi interventi su cantieri nel Parco Nazionale del Cilento. Essi garantiranno la sostituzione di condotte vetuste sulla rete acquedottistica dove sono stati raggiunti ottimi risultati grazie all’abbattimento degli impatti sociali e ambientali in un contesto particolarmente delicato. Questo, nonostante la siccità della passata estate, ha retto magnificamente alla crescete richiesta idrica della stagione turistica.

La gestione sostenibile della risorsa idrica è una priorità assoluta, tanto più in un contesto di ricorrenti crisi climatiche, sanitarie e sociali, e sempre più ridotta disponibilità. Risulta fondamentale interpretare e anticipare in chiave gestionale la dinamicità dei sistemi naturali, studiando le dinamiche di ricarica naturale degli acquiferi e sviluppando modelli di previsione della disponibilità delle acque.

Gli effetti del cambiamento climatico con siccità e inondazioni e l’organizzazione di gestori per fronteggiare le nuove sfide, l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e il ruolo dell’innovazione tecnologica nel servizio idrico integrato, saranno alcuni dei temi presentati dal presidente di Consac Maione.