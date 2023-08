In sella alla bicicletta per decantare la “Divina Commedia”. Il viaggio di Giorgio Battistella nel Cilento | VIDEO

Da Nord a Sud in bicicletta per decantare la Divina Commedia. Giorgio Battistella, insegnate di religione presso un Istituto di scuole superiori in provincia di Venezia, questa volta ha scelto come tappa del suo tour, il Cilento. E’ giunto ieri a Palinuro in bicicletta, affascinando gli appassionati spettatori, con il racconto del “Viaggio di Ulisse” tratto dal Canto XXVI dell’Inferno.

Il viaggio nel Cilento

Il presidente della ProLoco Silvano Cerulli ha accolto con favore l’iniziativa svoltasi nell’accogliente Piazza Virgilio dove il prof. Battistella ha offerto un’interpretazione

in chiave moderna della Divina Commedia, attraverso tante metafore collegate alla vita quotidiana e ha poi concluso con un accorato appello contro l’imbarbarimento dell’uomo: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, un incitamento a far tesoro della nostra intelligenza e a seguire la strada della virtù.

Dalla Pro Loco ringraziano il prof. Battistella per aver scelto Palinuro nel suo tour Dantesco 2023, l’avv. Mariagrazia Libardi e l’amministrazione comunale di Centola che ci affianca nelle iniziative.