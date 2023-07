Il TEDx con le sue idee che cambiano il mondo arriva nel Vallo di Diano. Appuntamento il 31 luglio

Il TEDx approderà a Sala Consilina e per la prima volta nel Vallo di Diano con un evento straordinario che si terrà nella splendida cornice Teatro Comunale Mario Scarpetta il 31 Luglio 2023.

Il progetto TEDx Sala Consilina nasce per stimolare e diffondere l’innovazione intesa come cultura delle idee e il tema scelto per la prima edizione è Pluralia, le cose plurali.

I pluralia sono i legami, le interazioni, le connessioni indistinguibili che abitano noi stessi e le cose.

Partendo dal concetto di spersonalizzazione dell’Io, dalla capacità di moltiplicarsi in una serie di identità estranee e reali, capaci di coesistere, di parlare anche tutte assieme e persino di influenzarsi l’una con l’altra, ci siamo chiesti come questa pluralità possa essere modello di indagine se spostata su tematiche oggetto del dibattito culturale attuale.

Attenzioneremo la zona marginale, la superficie non colpita dalla luce, le sfumature di senso, in un tempo come il nostro in cui siamo sempre più impegnati a restringere la distanza al nostro mondo particolare, a praticare l’indifferenza, a esprimere forme di narcisismo diffuso, concentrati come siamo principalmente su noi stessi.

Che cos’è TEDx?

TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore, seguendo il motto

“Ideas Worth Spreading”, idee che vale la pena divulgare.

La varietà delle tematiche trattate viene già espressa nel nome stesso, acronimo di “Technology, Entertainment and Design”, che fa riferimento alle tematiche del primo evento TED tenutosi nel 1984.

I TED talk sono interventi brevi ma di grande impatto, fruibili live oppure successivamente sulle piattaforme di streaming. Nella durata massima di 18 minuti emergono le idee dei principali pensatori e innovatori di oggi, capaci di incuriosire e ispirare il pubblico, obiettivo di tutti i TED.

Nello spirito di “Ideas Worth Spreading” nasce il TEDx, programma di eventi locali, auto-organizzati e indipendenti sotto licenza concessa da TED che permettono di diffondere e promuovere l’esperienza TED in tutto il mondo, tra culture e comunità diverse.

Gli Speaker e gli interventi

Scrittori, educatori, ricercatori, artisti, professori e personalità di valenza nazionale: saranno sette gli ospiti di questa prima edizione del TEDx Sala Consilina che stimoleranno curiosità e visioni non comuni con i loro speech:

Antonella Rubicco

Fatti scartare, non scartarti da solo

Imprenditrice nel settore del calcolo ad alte prestazioni, ha guidato diverse aziende di fama internazionali. È stata nominata tra “Le 10 donne CEO rivoluzionarie da tenere d’occhio nel 2020” dalla rivista CIO Views nel marzo 2020. In qualità di cofondatrice e CEO di A3Cube Inc. è responsabile dell’attuazione delle strategie aziendali. Grazie al successo delle sue attività, nel 2016 Michael Dell ha nominato Antonella Rubicco tra i CEO che hanno già dimostrato di saper avviare e far crescere un’azienda, scegliendo A3Cube per far parte del “Dell Founder 50 Club”, un gruppo esclusivo di aziende emergenti che hanno la tecnologia come spina dorsale critica e sono pronte per una rapida crescita. Dal 2017 è membro del “Silicon Valley Executive Forum”.

Fatti scartare, non scartarti da solo Imprenditrice nel settore del calcolo ad alte prestazioni, ha guidato diverse aziende di fama internazionali. È stata nominata tra “Le 10 donne CEO rivoluzionarie da tenere d’occhio nel 2020” dalla rivista CIO Views nel marzo 2020. In qualità di cofondatrice e CEO di A3Cube Inc. è responsabile dell’attuazione delle strategie aziendali. Grazie al successo delle sue attività, nel 2016 Michael Dell ha nominato Antonella Rubicco tra i CEO che hanno già dimostrato di saper avviare e far crescere un’azienda, scegliendo A3Cube per far parte del “Dell Founder 50 Club”, un gruppo esclusivo di aziende emergenti che hanno la tecnologia come spina dorsale critica e sono pronte per una rapida crescita. Dal 2017 è membro del “Silicon Valley Executive Forum”. Sabrina Frasca

Ti amo da morire: ciò che di sbagliato ci hanno insegnato sull’amore

Sociologa esperta di discriminazione e violenza di genere. È socia del Consiglio Direttivo e Responsabile Area Sviluppo di Differenza Donna ONG, organizzazione femminista di donne nata nel 1989 per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne che ad oggi gestisce la linea nazionale antiviolenza 1522 e centri antiviolenza e case rifugio per donne in uscita da situazioni di violenza. Ha lavorato per Differenza Donna in molti progetti nazionali ed internazionali, tra cui il più grande Centro Antiviolenza in Medio oriente, il Centro Mehwar nei territori occupati palestinesi.

Ti amo da morire: ciò che di sbagliato ci hanno insegnato sull’amore Sociologa esperta di discriminazione e violenza di genere. È socia del Consiglio Direttivo e Responsabile Area Sviluppo di Differenza Donna ONG, organizzazione femminista di donne nata nel 1989 per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne che ad oggi gestisce la linea nazionale antiviolenza 1522 e centri antiviolenza e case rifugio per donne in uscita da situazioni di violenza. Ha lavorato per Differenza Donna in molti progetti nazionali ed internazionali, tra cui il più grande Centro Antiviolenza in Medio oriente, il Centro Mehwar nei territori occupati palestinesi. Biagio Russo

La luce digitale per un umanesimo delle nuove macchine

Autore e docente di materie letterarie negli Istituti Superiori, è stato direttore e vicepresidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli dal 2010 al 2020.

Oltre a curatele e contributi in volumi collettanei, ha pubblicato diversi volumi di saggistica ma soprattutto di poetica e narrativa. Il suo Il pezzo della salute ha vinto il primo premio internazionale “Giustino de Jacobis”, e secondo premio “Isabella Morra”; il suo racconto Aiaccio, illustrato da Daniela Pareschi, è stato tradotto in Russia ed è diventato uno spettacolo teatrale a San Pietroburgo, presso il Bolshoi Puppet Theatre. Per Lavieri Edizioni ha tradotto Peter Pan di James Mattew Barrie, con le illustrazioni di Massimiliano Frezzato e Brutto Anatroccolo di Andersen, con le illustrazioni di Daniela Pareschi.

La luce digitale per un umanesimo delle nuove macchine Autore e docente di materie letterarie negli Istituti Superiori, è stato direttore e vicepresidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli dal 2010 al 2020. Oltre a curatele e contributi in volumi collettanei, ha pubblicato diversi volumi di saggistica ma soprattutto di poetica e narrativa. Il suo Il pezzo della salute ha vinto il primo premio internazionale “Giustino de Jacobis”, e secondo premio “Isabella Morra”; il suo racconto Aiaccio, illustrato da Daniela Pareschi, è stato tradotto in Russia ed è diventato uno spettacolo teatrale a San Pietroburgo, presso il Bolshoi Puppet Theatre. Per Lavieri Edizioni ha tradotto Peter Pan di James Mattew Barrie, con le illustrazioni di Massimiliano Frezzato e Brutto Anatroccolo di Andersen, con le illustrazioni di Daniela Pareschi. Alec Trenta

Plurivitaminico: cosa può insegnarci un cesto di frutta

Nasce e cresce a Roma. Da tre anni vive a Urbino dove studia “Progettazione grafica e comunicazione visiva”. Nel 2022 pubblica il suo primo fumetto “Barba. Storia di come sono nato due volte”. Collabora con la Stampa e con Domani raccontando storie illustrate e a fumetti.

Plurivitaminico: cosa può insegnarci un cesto di frutta Nasce e cresce a Roma. Da tre anni vive a Urbino dove studia “Progettazione grafica e comunicazione visiva”. Nel 2022 pubblica il suo primo fumetto “Barba. Storia di come sono nato due volte”. Collabora con la Stampa e con Domani raccontando storie illustrate e a fumetti. Oriana Romano

What goes around comes around: in circolo da rifiuti a risorsa

Capo di unità “Governance dell’acqua ed economia circolare” presso l’OCSE, in cui lavora dal 2013. Nel 2018 ha sviluppato un programma sull’economia circolare supportando vari governi locali nel definire strategie di economia circolare, scambiare buone pratiche nella “Tavola Rotonda sull’economia circolare” e misurare progressi ed impatti.

È stata docente universitaria di economia ambientale presso il “Centre for InternationalBusiness and Sustainability”(CIBS), London Metropolitan University (Londra, Regno Unito) e il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “L’Orientale” (Napoli, Italia). È docente di “Economia a zero emissioni e circolare nelle città” presso Sciences Po, Parigi, Francia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Istituzione, economia e diritto dei servizi pubblici”, presso “L’Orientale”di Napoli.

What goes around comes around: in circolo da rifiuti a risorsa Capo di unità “Governance dell’acqua ed economia circolare” presso l’OCSE, in cui lavora dal 2013. Nel 2018 ha sviluppato un programma sull’economia circolare supportando vari governi locali nel definire strategie di economia circolare, scambiare buone pratiche nella “Tavola Rotonda sull’economia circolare” e misurare progressi ed impatti. È stata docente universitaria di economia ambientale presso il “Centre for InternationalBusiness and Sustainability”(CIBS), London Metropolitan University (Londra, Regno Unito) e il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “L’Orientale” (Napoli, Italia). È docente di “Economia a zero emissioni e circolare nelle città” presso Sciences Po, Parigi, Francia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Istituzione, economia e diritto dei servizi pubblici”, presso “L’Orientale”di Napoli. Federica Guadagnolo

Giovani, sud Italia e migrazione: l’ (im)mobilità dell’appartenenza

Studentessa al Master in Sviluppo Internazionale della SOAS di Londra. Durante la sua carriera accademica e professionale si è specializzata nei temi della migrazione forzata e volontaria con un focus sul Medio Oriente. Attiva come volontaria in Italia, in Libano e in Tanzania per varie non-profit e ONG che lavorano nel campo dell’integrazione educativa e socioeconomica di migranti e rifugiati, è stata ricercatrice ospite presso la Lebanese American University di Beirut per approfondire il tema dello sfruttamento lavorativo dei rifugiati siriani nel paese.

Giovani, sud Italia e migrazione: l’ (im)mobilità dell’appartenenza Studentessa al Master in Sviluppo Internazionale della SOAS di Londra. Durante la sua carriera accademica e professionale si è specializzata nei temi della migrazione forzata e volontaria con un focus sul Medio Oriente. Attiva come volontaria in Italia, in Libano e in Tanzania per varie non-profit e ONG che lavorano nel campo dell’integrazione educativa e socioeconomica di migranti e rifugiati, è stata ricercatrice ospite presso la Lebanese American University di Beirut per approfondire il tema dello sfruttamento lavorativo dei rifugiati siriani nel paese. Giuseppe Rivello

I padroni dell’Aria

In arte Jepis, ha avviato una bottega di produzione video dove realizza contenuti per innovare, immaginare nuovi scenari, raccontare idee e storie delle piccole imprese, progetti culturali e sociali. Si occupa anche di formazione e di consulenza nel campo dell’ideazione delle strategie di narrazione. Disegna e anima ambienti dove le persone liberano la creatività per risolvere problemi e per comunicare se stessi e i loro progetti. Racconta storie di uomini e di donne che cambiano il mondo grazie al loro lavoro quotidiano e connette le loro storie con altre storie.

L’evento sarà aperto al pubblico e biglietti saranno acquistabili sul sito www.tedxsalaconsilina.it. Successivamente l’evento sarà disponibile sulle piattaforme di streaming.

Buone pratiche nella comunicazione TEDx

È importante riferirsi sempre all’evento come TEDx Sala Consilina e non “TEDx”.

e non “TEDx”. Il nome dell’evento è TEDx Sala Consilina con “TED” maiuscolo, “x” minuscolo.

con “TED” maiuscolo, “x” minuscolo. TEDx Sala Consilina è evento TEDx, organizzato in modo indipendente, e non un evento TED.

è evento TEDx, organizzato in modo indipendente, e non un evento TED. Evitare di usare la forma “TED sta arrivando a Sala Consilina…”, in quanto non è quella corretta.

Il team organizzatore è formato da un gruppo di ragazzi, professionisti e appassionati del Vallo di Diano. Tutti volontari, da anni impegnati nelle varie organizzazioni associative territoriali, credono che le idee brillanti e la loro condivisione possano cambiare la vita delle persone e il mondo stesso.