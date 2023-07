Il sindaco Pescatore al Giffoni Film Festival, parla la Fondazione Angelo Vassallo

Il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo: «Grazie al Direttore Claudio Gubitosi e a tutto lo staff per questa opportunità straordinaria di trasmettere le idee avveniristiche di Angelo di sostenibilità e difesa dell’ambiente ai giovani. I ragazzi hanno bisogno di modelli positivi a cui ispirarsi: Giffoni è uno di questi, uno spazio di libertà di espressione e di crescita culturale»

È con grande entusiasmo che annunciamo un evento speciale in onore di Angelo Vassallo, che si terrà il prossimo 26 luglio alle ore 20 presso il prestigioso Giffoni Film Festival. L’incontro vedrà la partecipazione di Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo e fratello del Sindaco Pescatore.

Le dichiarazioni

«Per la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore è un onore essere presenti al più grande Festival del Cinema per Ragazzi. Ringrazio profondamente il Direttore e Fondatore del GFF, Claudio Gubitosi, per questo invito – esordisce Dario Vassallo – “Ciò che comincia qui migliora il mondo” è il claim di Giffoni, in linea con le idee avveniristiche di Angelo Vassallo che, con la sua visione lungimirante, ha contribuito a creare benessere per la propria comunità».

E prosegue Dario Vassallo: «Il Direttore Gubitosi spesso sottolinea nei suoi discorsi “il potere dirompente della provincia”, la forza di un’idea che può trasformare il destino di un luogo. Pollica come Giffoni: entrambe hanno espresso le loro potenzialità, oggi riconosciute in ambito mondiale. Giffoni è un incrocio di giovani provenienti da tutti i continenti. Pollica è simbolo della sostenibilità e della Dieta Mediterranea grazie ad un’intuizione di Angelo Vassallo, oggi apprezzata in tutto il mondo, punto di riferimento per la qualità della vita. Sono tanti i punti di connessione tra Giffoni e la Fondazione: entrambe generano un impatto positivo su tutta la collettività. Sarà un piacere incontrare e poter dialogare con il Direttore Gubitosi e far conoscere ai Giffoner di tutto il mondo la figura del Sindaco Pescatore. Il tema di #Giffoni53 è “indispensabili”: una scelta emblematica, perché è indispensabile trasmettere ai giovani modelli positivi a cui ispirarsi. Grazie Giffoni, per noi è un’emozione fortissima».

Uno dei momenti più emozionanti della serata sarà il concerto del cantautore Giancarlo Di Muoio, che si esibirà con il coro “Mille voci” dell’Istituto Angelo Vassallo di Racale (Lecce), diretto dalla maestra Daniela Gennaio nella canzone dedicata al Sindaco Pescatore.

L’incontro, introdotto e moderato dai giornalisti Barbara Landi e Nicola Arpaia, impegnati nelle campagne di sensibilizzazione sviluppate dalla Fondazione, sarà un’opportunità per ripercorrere i tratti salienti dell’attività straordinaria di Angelo Vassallo e la sua visione green pionieristica a tutela del mare, con il raggiungimento della prima bandiera blu, fino alla recente Legge Salvamare intitolata proprio ad Angelo Vassallo, che ha dedicato la sua vita alla tutela dell’ambiente marino e alla promozione della sostenibilità.

La Fondazioni Angelo Vassallo

Oggi la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore continua a portare avanti l’eredità morale di Angelo, promuovendo progetti e iniziative che mirano a preservare l’ambiente e a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, entrando nelle scuole di ogni ordine e grado, con progettazioni in cui attraverso l’educazione, i laboratori ludico ricreativi e il gioco si insegna il rispetto per la natura e gli ecosistemi marini.

Il Giffoni Film Festival

Il Giffoni Film Festival offre l’opportunità di celebrare un uomo del Sud che ha portato un paesino del Mezzogiorno d’Italia all’attenzione internazionale, perdendo la vita nella difesa estenuante della sua terra, contro ogni forma di penetrazione di corruzione e malaffare.

Oggi le sue idee continuano a propagarsi attraverso i giovani. Angelo Vassallo è un’icona di impegno, amore per la natura e speranza per un futuro migliore.

«È un privilegio essere ospite al Giffoni Film Festival – aggiunge il cantautore Di Muoio – Sarà un’occasione unica per raccontare in musica la storia di Angelo. Sarò accompagnato da Antonio Sessa e dal coro Millevoci, e per me sarà una serata speciale. Durante il concerto, canterò anche “Gerry”, una canzone che ho dedicato a mio padre. Questo evento ci aiuterà a non dimenticare persone che hanno radicalmente cambiato il corso delle nostre vite».

«Invitiamo il pubblico a unirsi a noi in questa straordinaria occasione di riflessione, ispirazione e condivisione – conclude la Fondazione Vassallo – Attraverso la magia del cinema e la potenza dell’arte, rendiamo omaggio ad Angelo Vassallo e alla sua eredità indelebile».