Il Sassano Calcio si ritira dal campionato di Prima Categoria. Il Presidente: “Decisione amara ma inevitabile”

Il Sassano calcio ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dal campionato di Prima Categoria, girone H, con il Presidente Domenico Ricciardone il quale ha dichiarato che si tratta di una decisione “amara ma inevitabile”.

La scelta della società

Nonostante i dirigenti avessero formato un ottimo gruppo per il campionato, la squadra non è mai riuscita a ottenere risultati positivi, come testimoniato dai cambi di allenatore e dalle tensioni con l’ultimo designato, Gaetano Cetrangolo, che sembrerebbe non fosse gradito ai calciatori.

La decisione di interrompere gli allenamenti è stata difficile per i dirigenti del club e soprattutto per i giocatori che hanno creduto nel progetto sportivo fin dall’inizio.

Il presidente Ricciardone ha inviato una PEC al comitato regionale della Federcalcio Campania annunciando il ritiro dal campionato. Il successo iniziale del Sassano dopo la promozione in Prima Categoria con il team dei fratelli Domenico e Giuseppe Ricciardone e Graziano Vocca come Direttore Sportivo aveva suscitato grandi emozioni nella comunità locale, rappresentando un segnale significativo per il calcio del territorio.